F1, Daniel Ricciardo: “È stato un giorno perfetto per il team” (Di domenica 6 dicembre 2020) Daniel Riccardo commenta il quinto posto al termine del Gran Premio di Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’australiano ha chiuso la manifestazione alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (McLaren). Il nativo di Perth, portacolori della Renualt, è consapevole di aver perso l’occasione per salire sul podio. Nel suo intervento ai microfoni della massima formula, il futuro pilota della McLaren si è congratulato con il francese Esteban Ocon (Renault), per la prima volta in carriera secondo in un GP: “È stato triste chiudere quinto. La strategia è stata buona. In questo momento ho un misto di emozioni visto il secondo posto di Esteban. Sono molto contento per lui che ha potuto festeggiare il primo podio. Ha fatto una gara incredibile ed ha meritato la seconda posizione. È stato un giorno ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020)Riccardo commenta il quinto posto al termine del Gran Premio di Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’australiano ha chiuso la manifestazione alle spalle dello spagnolo Carlos Sainz (McLaren). Il nativo di Perth, portacolori della Renualt, è consapevole di aver perso l’occasione per salire sul podio. Nel suo intervento ai microfoni della massima formula, il futuro pilota della McLaren si è congratulato con il francese Esteban Ocon (Renault), per la prima volta in carriera secondo in un GP: “Ètriste chiudere quinto. La strategia è stata buona. In questo momento ho un misto di emozioni visto il secondo posto di Esteban. Sono molto contento per lui che ha potuto festeggiare il primo podio. Ha fatto una gara incredibile ed ha meritato la seconda posizione. Èun...

helloricciardo : @juliabourletx daniel ricciardo in a suit apparently ??????? - comeunasteroide : @bigricc3nergy non ne posso più sono in guerra from now on I only interact with girls, gays, theys and Daniel Ricciardo - helloricciardo : me: daniel ricciardo suit google: - marxdoarda : RT @FormulaReaction: Absolutely no one Daniel Ricciardo: - cagedbirds_ : comunque raga visto che siamo in tema, se proprio devo essere onesta, daniel ricciardo... beh ?? e dopo questa evaporo scusate -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Ricciardo F1, Daniel Ricciardo: “È stato un giorno perfetto per il team” OA Sport Primo podio per Ocon: "Ho creduto in me stesso, altri no..."

Dopo tanti bocconi amari, il francese conquista un secondo posto incredibile nel pazzo GP di Sakhir al volante di una solida Renault, togliendosi a fine gara un sassolino dalla scarpa.

Tiscali.it 22 ore fa

Cosa ha detto Russell. “E’ stata una sessione intensa - Ha dichiarato - è stato quasi alienante abituarsi in così poco tempo alla macchina. No, Russell, non ha intenzione di ...

Dopo tanti bocconi amari, il francese conquista un secondo posto incredibile nel pazzo GP di Sakhir al volante di una solida Renault, togliendosi a fine gara un sassolino dalla scarpa.Cosa ha detto Russell. “E’ stata una sessione intensa - Ha dichiarato - è stato quasi alienante abituarsi in così poco tempo alla macchina. No, Russell, non ha intenzione di ...