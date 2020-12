Caso Suarez | la Juve ora suda freddo | Paratici indagato per la balla col pm Sospetto pesante sulla retromarcia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) "Corruzione". Gli inquirenti di Perugia che stanno indagando suldell'esame-farsa di italiano a Luisall'Università per Stranieri della città umbra ipotizzano un nuovo capo d'accusa nei confronti dei docenti e dirigenti dell'ateneo coinvolti nello scandalo, che avrebbero favorito il calciatore uruguaiano del Barcellona seguito dallantus "a fronte di una promessa di utilità, rappresentata dai futuri rapporti contrattuali con lantus e dai conseguenti benefici in termini di immagine per l'Ateneo, e di carriera per loro", spiegano le carte dell'inchiesta. Ma rischia di aggravarsi anche la posizione della. In primis quella del dirigente Fabioper "false informazioni al pubblico ministero" perché al procuratore di ...