Calciomercato Juventus | doppio colpo dalla Lazio | Paratici rischia

Leggi su inews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lapensa al futuro e il restyling partirà dall’area tecnica. In forte dubbio la permanenza in bianconero di Fabio. Sicuramente l’avvio di stagione dellanon è stato come società e tifosi si aspettavano. La scelta di affidare le chiavi della panchina a un esordiente come Andrea Pirlo non sembra essersi rivelata un’ottima L'articolo proviene da Inews.it.