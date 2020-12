Anticipazioni Il paradiso delle signore giovedì 10 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020)10– La proposta di Roberta: Roberta racconta Marcello che i suoi genitori hanno chiesto di conoscerlo in occasione del Natale, ma Marcello non se la sente e chiede dunque del tempo per abituarsi all’idea. Inoltre vedremo Pietro molto inquieto all’idea che Beatrice abbia deciso di accettare la proposta di lavoro come inserviente. L'articolo News Programmi Tv.