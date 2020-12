Anticipazioni Daydreamer 13 dicembre: notte insieme per Can e Sanem, ma Polen … (Di domenica 6 dicembre 2020) Anticipazioni Daydreamer 13 dicembre: Can e Sanem si trovano al resort di Agva e cercheranno (per volontà della ragazza) di recuperare il loro rapporto. Ci sarà una circostanza che addirittura li “costringerà” a dormire insieme, ma Polen, avvertita da Huma, arriverà e rovinerà tutto! Anticipazioni Daydreamer 13 dicembre: Leyla ed Emre fanno una scoperta su Osman Leyla, dopo ciò che è successo con Emre ed il suo fidanzamento con Osman, decide di mantenere solamente un rapporto professionale con l’ex fidanzato. Entrambi scoprono che il bel macellaio, è stato scelto come testimonial della nuova campagna pubblicitaria della “Fikri Harika”. Emre è geloso, ma dovrà cercare di dominarsi per non danneggiare ancora di più il suo rapporto con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 6 dicembre 2020)13: Can esi trovano al resort di Agva e cercheranno (per volontà della ragazza) di recuperare il loro rapporto. Ci sarà una circostanza che addirittura li “costringerà” a dormire, ma, avvertita da Huma, arriverà e rovinerà tutto!13: Leyla ed Emre fanno una scoperta su Osman Leyla, dopo ciò che è successo con Emre ed il suo fidanzamento con Osman, decide di mantenere solamente un rapporto professionale con l’ex fidanzato. Entrambi scoprono che il bel macellaio, è stato scelto come testimonial della nuova campagna pubblicitaria della “Fikri Harika”. Emre è geloso, ma dovrà cercare di dominarsi per non danneggiare ancora di più il suo rapporto con ...

NDarghahi : RT @Novella_2000: Anticipazioni Daydreamer del 6 dicembre: Sanem pronta a tutto per riconquistare Can - Sirio53943017 : RT @Novella_2000: Anticipazioni Daydreamer del 6 dicembre: Sanem pronta a tutto per riconquistare Can - Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer del 6 dicembre: Sanem pronta a tutto per riconquistare Can - Giornaleditalia : DayDreamer anticipazioni puntata domenica 6 dicembre: CAN SE NE VA - Notiziedi_it : DayDreamer rimette insieme Can e Sanem? Anticipazioni 6 e 13 dicembre -