Amici, Lorella Cuccarini furiosa asfalta Alessandra Celentano: "Sei capace solo…" (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel nuovo appuntamento dello speciale di Amici del sabato pomeriggio, un confronto tra docenti ha acceso gli animi negli studi del noto talent show. In questa edizione Lorella Cuccarini è una delle insegnati di ballo accanto alle veterane Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Ed è proprio con quest'ultima che la showgirl ha avuto un battibecco dopo l'esibizione di Rosa Di Grazia, allieva della Cuccarini. Tutto ha avuto inizio quando la Celentano, nel corso della puntata ha avuto molto da ridire sull'esibizione della ballerina, elencando una lunga serie di difetti. Ma per difendere la ragazza è intervenuta Lorella Cuccarini, la quale visibilmente infastidita dal giudizio della Celentano ha sottolineato la sua ...

