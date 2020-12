VIDEO F1 | GP Sakhir 2020 | Valtteri Bottas in pole position | tutti i risultati

(Di sabato 5 dicembre 2020)ha conquistato laal termine delle qualifiche del Gran Premio di, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes ha preceduto di appena 26 millesimi il compagno di squadra George Russell e di 56 la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Quarto uno strepitoso Charles Leclerc con la Ferrari, eliminato in Q2 Sebastian Vettel. Di seguito ilcon il riepilogo della classifica delle qualifiche del GPdi Formula 1:QUALIFICHE GPF1: erik.nicolaysen@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato ...

SkySportF1 : .@RGrosjean attualmente in ospedale per accertamenti: foto e video dell'incidente #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - MartinaC1203 : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. - OA_Sport : VIDEO #F1, #SakhirGP 2020: George #Russell più alto di Lewis #Hamilton, #Mercedes troppo stretta - __cuzzandraaa : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. - vettealatte : RT @pins_a_roulette: Il giro di qualifica di Charles Leclerc allo Sakhir GP è ora disponibile su PornHub. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sakhir

Una prestazione magica alla prima uscita in Q3 concede a Charles Leclerc la seconda fila nel GP di Sakhir. Il monegasco, che partirà, dalla quarta postazione in griglia, si è detto soddisfatto per qua ...Simpatico siparietto durante la conferenza stampa del GP di Sakhir di Formula 1, penultimo appuntamento del Mondiale 2020 in corso in Bahrain, con ...