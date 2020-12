“Un avamposto di libertà contro il pensiero unico”: 200 persone al sit-in per Altaforte (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dic – Nell’Italia travolta dal Covid-19 e da un generale abbrutimento delle coscienze, appare del tutto logico che l’antifascismo più retrivo abbia individuato il proprio nemico in una libreria. Si tratta, nello specifico, della nuova libreria Altaforte, aperta di recente a Cernusco sul Naviglio, che ha mandato letteralmente fuori di senno le cariatidi dell’Anpi e tutta una serie di sigle e sottosigle dell’estrema sinistra milanese. Questi piccoli Torquemada – sostenuti anche dal cacciatore di «nazisti dell’Illinois», l’ineffabile Paolo Berizzi – si sono quindi dati appuntamento oggi per chiedere a viva voce la chiusura della libreria. Di fronte a questa mobilitazione da romanzo distopico, sono stati in tanti a offrire la propria solidarietà ad Altaforte che, da parte sua, ha organizzato un partecipato sit-in proprio davanti alla libreria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dic – Nell’Italia travolta dal Covid-19 e da un generale abbrutimento delle coscienze, appare del tutto logico che l’antifascismo più retrivo abbia individuato il proprio nemico in una libreria. Si tratta, nello specifico, della nuova libreria, aperta di recente a Cernusco sul Naviglio, che ha mandato letteralmente fuori di senno le cariatidi dell’Anpi e tutta una serie di sigle e sottosigle dell’estrema sinistra milanese. Questi piccoli Torquemada – sostenuti anche dal cacciatore di «nazisti dell’Illinois», l’ineffabile Paolo Berizzi – si sono quindi dati appuntamento oggi per chiedere a viva voce la chiusura della libreria. Di fronte a questa mobilitazione da romanzo distopico, sono stati in tanti a offrire la propria solidarietà adche, da parte sua, ha organizzato un partecipato sit-in proprio davanti alla libreria ...

