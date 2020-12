The Voice Senior, giudici a bocca aperta per Giulio Todrani: ecco di chi è il padre (Di sabato 5 dicembre 2020) The Voice Senior, il programma musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1, che ieri ha battuto, in termini di ascolti, il Grande Fratello Vip, ha fatto riscoprire ai telespettatori un personaggio noto ai più attenti curiosi del mondo della musica. Sul palco del talent si è presentato Giulio Todrani. Dal nome pochi ricorderanno chi è, ma è dalla voce che già qualcuno tra i giudici (Al Bano) inizia ad intuire: si tratta del papà della cantante Giorgia, che proprio con lui ha mosso i primi passi nel mondo della musica nei piani bar di Roma. Todrani intona To love somebody, di Michael Bublé, facendo girare per prima Loredana Bertè e poi a seguire gli altri quattro, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi. Dopo quale secondo di sconcerto, ancora prima della “confessione”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) The, il programma musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1, che ieri ha battuto, in termini di ascolti, il Grande Fratello Vip, ha fatto riscoprire ai telespettatori un personaggio noto ai più attenti curiosi del mondo della musica. Sul palco del talent si è presentato. Dal nome pochi ricorderanno chi è, ma è dalla voce che già qualcuno tra i(Al Bano) inizia ad intuire: si tratta del papà della cantante Giorgia, che proprio con lui ha mosso i primi passi nel mondo della musica nei piani bar di Roma.intona To love somebody, di Michael Bublé, facendo girare per prima Loredana Bertè e poi a seguire gli altri quattro, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi. Dopo quale secondo di sconcerto, ancora prima della “confessione”, ...

