Salvini strumentalizza i pescatori sequestrati in Libia: 'Il governo si occupa solo di clandestini...' (Di sabato 5 dicembre 2020) Lui ce lo ricordiamo quando da ministro dell'interno creò incidenti diplomatici con la Tunisia per compiacere i suoi fan sui social e fu protagonista di una delle missioni più inconcludenti della ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) Lui ce lo ricordiamo quando da ministro dell'interno creò incidenti diplomatici con la Tunisia per compiacere i suoi fan sui social e fu protagonista di una delle missioni più inconcludenti della ...

GLLampitelli : ...non facciamo polemiche ma uniti facciamo rete per la liberazione dei nostri connazionali sequestrati in Libia..… - CaressaGiovanni : Salv1n1 strumentalizza i pescatori sequestrati in #Libia: 'Il governo si occupa solo di clandestini...' - globalistIT : - lacavaz : Ancora una volta la destra sovranista strumentalizza la pandemia di coronavirus (e il Natale) per fare politica sul… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli attacca Salvini per il tweet che strumentalizza le vittime: “Quei morti dovrebbero toglierti il… -