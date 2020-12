Perché il governo supererà la prova del Mes. Scrive Cazzola (Di sabato 5 dicembre 2020) In uno dei primi film della saga degli immortali personaggi di Giovanni Guareschi (Don Camillo e Peppone) vi è una scena in cui, durante una fiera di paese, gli avventori si accostano ad uno stand dove, con un soldo, si possono tirare tre palle per abbattere dei fantocci raffiguranti vari personaggi. Uno di questi è l’effige del parroco “di preghiera e di lotta” che, per quanto presa di mira e colpita, rimane diritta come un fuso (poi si scoprirà che c’era un trucco, ma questa è un’altra storia). Nella sfilata di maschere di cartapesta della politica italiana, quella di Giuseppe Conte è divenuta il bersaglio più ambito (chi riuscisse ad abbatterla vincerebbe in premio un monopattino elettrico), ma nessuno fino ad ora ce l’ha fatta: le palle colpiscono ovunque, il naso, il ciuffo, la pochette; ma invano. Conte ne è consapevole ed ostenta sicurezza. Anche oggi in un’intervista ad un ... Leggi su formiche (Di sabato 5 dicembre 2020) In uno dei primi film della saga degli immortali personaggi di Giovanni Guareschi (Don Camillo e Peppone) vi è una scena in cui, durante una fiera di paese, gli avventori si accostano ad uno stand dove, con un soldo, si possono tirare tre palle per abbattere dei fantocci raffiguranti vari personaggi. Uno di questi è l’effige del parroco “di preghiera e di lotta” che, per quanto presa di mira e colpita, rimane diritta come un fuso (poi si scoprirà che c’era un trucco, ma questa è un’altra storia). Nella sfilata di maschere di cartapesta della politica italiana, quella di Giuseppe Conte è divenuta il bersaglio più ambito (chi riuscisse ad abbatterla vincerebbe in premio un monopattino elettrico), ma nessuno fino ad ora ce l’ha fatta: le palle colpiscono ovunque, il naso, il ciuffo, la pochette; ma invano. Conte ne è consapevole ed ostenta sicurezza. Anche oggi in un’intervista ad un ...

