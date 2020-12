Napoli | i convocati di Gattuso per il Crotone

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 5 dicembre 2020) In vista della gara di domani contro il, Gennaroha diramato la lista dei. Questi gli uomini scelti dal tecnico delper la trasferta in Calabria: Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.Attaccanti: Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne. Idi #https://t.co/0kGSRxPnd3 #ForzaSempre pic.twitter.com/yAYhggZTIJ — Official SSC(@ssc) December 5, 2020 Foto: twitter uff Politano L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.