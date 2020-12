Milan, Pioli: 'Ibra? Era ingiusto interrompere tutto' (Di sabato 5 dicembre 2020) MilanO, 05 DIC - "Con ogni giocatore cerco di essere diretto, quando parli col cuore vieni più facilmente ascoltato. A Ibrahimovic dissi che, per quello che avevamo iniziato e dimostrato, non sarebbe ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020)O, 05 DIC - "Con ogni giocatore cerco di essere diretto, quando parli col cuore vieni più facilmente ascoltato. Ahimovic dissi che, per quello che avevamo iniziato e dimostrato, non sarebbe ...

DiMarzio : Il suo #Milan, il rinnovo e quella chiamata di Pioli, la responsabilità verso i compagni, gli errori che non accett… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - AntoVitiello : #Castillejo sta meglio, ha smaltito l'infiammazione al ginocchio. Oggi anche lui in gruppo con #Bennacer. #Pioli, t… - UgoBaroni : RT @SkySport: Sampdoria-Milan, Pioli: 'Noi il nuovo Leicester? Non è irripetibile, ma siamo all'inizio' - Notiziedi_it : Milan, tegola Kjaer: probabilmente Pioli potrà riaverlo solo nel 2021 -