L’Iran accusa l’Arabia Saudita di terrorismo (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Iran ancora una volta accusa l’Arabia Saudita del suo sostegno al terrorismo. Inoltre, i leader iraniani non credono che il paese riuscirà a nascondere l’evidenza ancora per molto. Secondo teheran la verità verrà a galla e tutto il mondo dovrà prendere provvedimenti. Perché ? Il portavoce del ministero degli Esteri Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020)ancora una voltadel suo sostegno al. Inoltre, i leader iraniani non credono che il paese riuscirà a nascondere l’evidenza ancora per molto. Secondo teheran la verità verrà a galla e tutto il mondo dovrà prendere provvedimenti. Perché ? Il portavoce del ministero degli Esteri

periodicodaily : L’Iran accusa l’Arabia Saudita di terrorismo - MoliPietro : L’Iran accusa l’Arabia Saudita di terrorismo - venezia_56 : RT @CaFoscari: Ca’ Foscari si unisce alla #CRUI e @ScholarsAtRisk nell’appello per la scarcerazione del prof. #AhmadRezaJalali, esperto di… - Carlopodaliri : RT @MarianoDeCarlo1: Potrebbe essere giustiziato a ore il ricercatore #AhmadrezaDjalali, in carcere da 4 anni con l'accusa di spionaggio da… - rk70534 : RT @CaFoscari: Ca’ Foscari si unisce alla #CRUI e @ScholarsAtRisk nell’appello per la scarcerazione del prof. #AhmadRezaJalali, esperto di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Iran accusa Lo scienziato alla guida del programma nucleare iraniano è stato ucciso, e l'Iran promette ritorsioni Corriere della Sera