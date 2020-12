Leader italiani uniti: “Ci vaccineremo”, ma Salvini chiede garanzie (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – Si sottoporranno alla somministrazione non appena le dosi saranno disponibile in Italia. Certi Crimi, Zingaretti, Tajani e Renzi. Anche Meloni si dimostra disponibile mentre Salvini mostra qualche perplessità in più e chiede massima garanzia sulla sicurezza. E’ quanto emerge dal confronto sull’argomento avuto dai leader politici ospiti di Sky Tg24. “Farò assolutamente il vaccino- assicura il capo politico M5S Vito Crimi- e non ho alcun problema a dimostrare che lo faccio”. Leggi su dire (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – Si sottoporranno alla somministrazione non appena le dosi saranno disponibile in Italia. Certi Crimi, Zingaretti, Tajani e Renzi. Anche Meloni si dimostra disponibile mentre Salvini mostra qualche perplessità in più e chiede massima garanzia sulla sicurezza. E’ quanto emerge dal confronto sull’argomento avuto dai leader politici ospiti di Sky Tg24. “Farò assolutamente il vaccino- assicura il capo politico M5S Vito Crimi- e non ho alcun problema a dimostrare che lo faccio”.

