La Warner bross | 2021 i film usciranno in ibrido

(Di sabato 5 dicembre 2020) Laannuncia l’per il. Nel più terribile degli anni per il cinema per gli studi di Hollywood durante la pandemia, laBros Pictures ha annunciato giovedì che tutti i suoiper il, incluso un nuovo“Matrix“, “Godzilla vs. Kong” e l’adattamento di Lin-Manuel Miranda “In the Heights” – sarà trasmesso in streaming su HBO Max nello stesso momento in cuinei cinema. Perchè laBros ha deciso l’uscita ibrida? Tra le miriadi di modifiche al piano di rilascio provocate dalla pandemia, nessuno studio ha abbracciato così pienamente lo streaming come ancora di salvezza. Ma dopo aver deluso le vendite di biglietti nazionali per “Tenet” e con la maggior parte dei ...