La titolare: "Il cliente aspettava la cena d'asporto, atto di gentilezza. Farò ricorso"

La titolare: "Il cliente aspettava la cena d'asporto, atto di gentilezza. Farò ricorso"

“Ci siamo sentiti trattati come dei delinquenti – ha spiegato la titolare, Isabella Codamo – dal momento ... oltre ad avere multato per altri 400 euro un nostro cliente”. E ancora: “Abbiamo avuto ...

Covid, multato in un bar per aver bevuto un bicchiere d’acqua al bancone

Un bar di Vignola ha deciso di ribellarsi al "pugno di ferro" usato dalle Forze dell'Ordine nel fare rispettare i decreti anti Covid.

