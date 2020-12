La regina Elisabetta e la prima udienza diplomatica virtuale (in 68 anni di regno) (Di sabato 5 dicembre 2020) Novantacinque anni suonati, di cui oltre sessantotto seduta sul trono. Eppure, la regina Elisabetta continua a sperimentare nuove esperienze, inediti assoluti nella sua lunghissima vita da sovrana. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato alla sua prima udienza diplomatica virtuale, ossia ha esordito in collegamento video davanti a tre ambasciatori: lei al castello di Windsor, loro a Buckingham Palace. Leggi su vanityfair (Di sabato 5 dicembre 2020) Novantacinque anni suonati, di cui oltre sessantotto seduta sul trono. Eppure, la regina Elisabetta continua a sperimentare nuove esperienze, inediti assoluti nella sua lunghissima vita da sovrana. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato alla sua prima udienza diplomatica virtuale, ossia ha esordito in collegamento video davanti a tre ambasciatori: lei al castello di Windsor, loro a Buckingham Palace.

