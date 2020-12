Iva Zanicchi in lacrime a Verissimo: 'Hanno sedato mio fratello malato di Covid, ma non pensavo fosse per accompagnarlo alla morte' (Di sabato 5 dicembre 2020) in lacrime a Verissimo: ' Hanno sedato mio fratello malato di Covid, ma non pensavo fosse per accompagnarlo alla morte '. Oggi la cantante, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato della ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) in: 'miodi, ma nonper'. Oggi la cantante, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato della ...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @Gerry_Scotti @ivazanicchi #GiulianoSangiorgi e @MARCOCARTA85 Alle… - Indira813 : RT @SunshineMarcoB: Questa drammatica testimonianza di Iva Zanicchi sulla straziante morte del fratello per coronavirus in 8 giorni dovrebb… - Indira813 : RT @giuvannuzzo: A quelli della #DittaturaSanitaria farei ascoltare in loop interviste come quelle di Gerry Scotti e Iva Zanicchi a #Veriss… - Lagunaparty : RT @donatda: #Repost @verissimotv • • • • • • Domani a #Verissimo il toccante racconto di Iva Zanicchi, che a causa del Covid ha perso il s… - Lagunaparty : RT @ILFATTO1: #Verissimo Iva Zanicchi 80?! OTTANT'ANNI?! 81 tra un mese -