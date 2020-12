HBO Max in Europa a partire dalla seconda metà del 2021 (Di domenica 6 dicembre 2020) HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, inizierà la propria espansione anche in Europa nella seconda metà del 2021. HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, inizierà la propria espansione internazionale e arriverà in Europa nella seconda metà del 2021. Lo ha annunciato il responsabile delle operazioni globali del servizio, Andy Forssell, con la seguente dichiarazione riportata da Deadline: "Saremo e dovremo essere un servizio globale. È necessario per crescere. Nella seconda metà del 2021 cominceremo ad aggiornare i servizi HBO già esistenti in Europa, rendendoli HBO Max, con il doppio dei contenuti. L'obiettivo è di essere presenti in 190 paesi, e dipende tutto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020) HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, inizierà la propria espansione anche innelladel. HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, inizierà la propria espansione internazionale e arriverà innelladel. Lo ha annunciato il responsabile delle operazioni globali del servizio, Andy Forssell, con la seguente dichiarazione riportata da Deadline: "Saremo e dovremo essere un servizio globale. È necessario per crescere. Nelladelcominceremo ad aggiornare i servizi HBO già esistenti in, rendendoli HBO Max, con il doppio dei contenuti. L'obiettivo è di essere presenti in 190 paesi, e dipende tutto ...

Wanderfuss : @MissOHaras A proposito, che ne pensi di sta cosa della HBO Max? - MissOHaras : Wow. I primi commenti sono davvero positivi per #WonderWoman1984. #WW84 Il film uscirà negli USA a Natale, al cin… - cannedcat : The Matrix 4, Dune e i titoli Warner del 2021 usciranno in USA su HBO Max oltre che in sala - superdariobros : Oggi giornata prolifica e ho realizzato un altro video nel quale vi esprimo la mia opinione sulla decisione della W… - cinemaniaco_fb : ?????????????? HBO Max in arrivo in Europa nel 2021. Grandi novità per i fan della DC -

Ultime Notizie dalla rete : HBO Max HBO Max sbarcherà in Europa nel 2021, ma c’è anche dell’altro… SmartWorld Justice League: Gal Gadot non ha ancora visto la Snyder’s Cut

Gal Gadot afferma di non sapere nulla delle modifiche apportate nella Snyder's Cut di Justice League. Il film arriverà nel 2021 su HBO Max.

Ava DuVernay al lavoro su una serie DC Comics

Ava DuVernay al lavoro su una serie DC Comics. L'acclamata regista sta sviluppando una sceneggiatura per Naomi ...

Gal Gadot afferma di non sapere nulla delle modifiche apportate nella Snyder's Cut di Justice League. Il film arriverà nel 2021 su HBO Max.Ava DuVernay al lavoro su una serie DC Comics. L'acclamata regista sta sviluppando una sceneggiatura per Naomi ...