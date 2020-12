Golasecca, muore travolto da un albero caduto sotto il peso della neve (Di sabato 5 dicembre 2020) muore travolto da un albero mentre percorre a piedi la strada verso casa. Franco Giovanniello è morto ieri, 4 dicembre 2020, a Golasecca, nel Varesotto, travolto da un albero caduto sotto il peso della neve. L’uomo, operaio 53enne, stava facendo rientro dal lavoro nel tardo pomeriggio. Lo schianto dell’albero non l’ha schiacciato, ma è riuscito a trascinarsi per qualche metro sulla strada, prima di perdere i sensi. >> Omicidio Willy Monteiro Duarte, autopsia parla chiaro: «Il cuore spaccato dalle botte ricevute» muore travolto da un albero mentre torna a casa dal lavoro Franco Giovanniello era un operaio di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 5 dicembre 2020)da unmentre percorre a piedi la strada verso casa. Franco Giovanniello è morto ieri, 4 dicembre 2020, a, nel Vareda unil. L’uomo, operaio 53enne, stava facendo rientro dal lavoro nel tardo pomeriggio. Lo schianto dell’non l’ha schiacciato, ma è riuscito a trascinarsi per qualche metro sulla strada, prima di perdere i sensi. >> Omicidio Willy Monteiro Duarte, autopsia parla chiaro: «Il cuore spaccato dalle botte ricevute»da unmentre torna a casa dal lavoro Franco Giovanniello era un operaio di ...

