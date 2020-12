Fritz Lang | il grande maestro del cinema tedesco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020)è un regista austriaco, fra i più grandi maestri del. Attivo dagli anni ’10 all’inizio degli anni ’60, passando dal muto al sonoro, è stato un esponente dell’espressionismo, e in seguito è passato al modernismo ispirato alUSA e alla dottrina di Joyce. Con il suo film più famoso, “Metropolis”, ha creato il modello per quello che sarebbe poi stata la struttura del film fantascientifico in seguito. Molti, infatti, i film di fantascienza che si sono ispirati a “Metropolis”, soprattutto visivamente, tra i quali ricordiamo “Star Wars” e “Blade Runner”.personalità,è subito consapevole del ruolo creativo del regista, che in precedenza era visto solo come un coordinatore, che ...