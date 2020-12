Fonseca e De Zerbi pre Roma-Sassuolo (Di sabato 5 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre 2020 alle 15.00 all’Olimpico si disputerà Roma-Sassuolo, gara valida per la decima giornata di campionato di Serie A. L’allenatore giallorosso Fonseca e il tecnico dei neroverdi sono intervenuti in conferenza stampa pre Roma-Sassuolo per presentare il match. Cosa ha detto Fonseca? Il tecnico della Roma ha parlato delle condizioni di Smalling e Veretout: Non sono pronti per la partita. Smalling si è allenato oggi, sta meglio ma aspettiamo la prossima settimana. Veretout ho deciso di non rischiarlo. Se per Smalling ho paura possa diventare qualcosa di più grave? No, non si trasformerà in un problema più serio. Oggi si è allenato e si è sentito bene. Tornerà a breve. Pre Roma-Sassuolo ha dato qualche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre 2020 alle 15.00 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la decima giornata di campionato di Serie A. L’allenatore giallorossoe il tecnico dei neroverdi sono intervenuti in conferenza stampa preper presentare il match. Cosa ha detto? Il tecnico dellaha parlato delle condizioni di Smalling e Veretout: Non sono pronti per la partita. Smalling si è allenato oggi, sta meglio ma aspettiamo la prossima settimana. Veretout ho deciso di non rischiarlo. Se per Smalling ho paura possa diventare qualcosa di più grave? No, non si trasformerà in un problema più serio. Oggi si è allenato e si è sentito bene. Tornerà a breve. Preha dato qualche ...

