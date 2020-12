F1, Max Verstappen: “Sono soddisfatto del risultato” (Di sabato 5 dicembre 2020) Max Verstappen commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Sahkir 2020, penultimo atto del Mondiale di F1. L’olandese ha strappato il terzo posto e scatterà alle spalle delle Mercedes del britannico George Russell e del finnico Valtteri Bottas, autore della pole-position. L’alfiere della Red Bull chiude la qualifica a 56 millesimi dal miglior crono del finlandese e scatterà davanti alla Ferrrari del monegasco Charles Leclerc. Verstappen nel corso delle interviste di rito dopo la sessione ha analizzato la sua qualifica: “Dalla parte nostra abbiamo fatto una buona sessione. Sono soddisfatto del risultato. Il tracciato è molto corto ed insidioso. Domani scatteremo con una strategia differente, non abbiamo nulla da perdere nella corsa. Vedremo domani in partenza come andrà. I primi giri saranno ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Maxcommenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Sahkir 2020, penultimo atto del Mondiale di F1. L’olandese ha strappato il terzo posto e scatterà alle spalle delle Mercedes del britannico George Russell e del finnico Valtteri Bottas, autore della pole-position. L’alfiere della Red Bull chiude la qualifica a 56 millesimi dal miglior crono del finlandese e scatterà davanti alla Ferrrari del monegasco Charles Leclerc.nel corso delle interviste di rito dopo la sessione ha analizzato la sua qualifica: “Dalla parte nostra abbiamo fatto una buona sessione. Sonodel risultato. Il tracciato è molto corto ed insidioso. Domani scatteremo con una strategia differente, non abbiamo nulla da perdere nella corsa. Vedremo domani in partenza come andrà. I primi giri saranno ...

