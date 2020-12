Così il deep state prova a resistere all’uscita di Trump dalla Casa Bianca (Di sabato 5 dicembre 2020) Da una parte, un presidente uscente che cerca di realizzare in extremis brandelli del suo programma, di silurare suoi avversari interni e di complicare i primi passi del suo successore. Dall’altra, un Congresso e una magistratura che hanno già cominciato a smantellare la sua legacy. Mai come in queste ore è forte a Washington la percezione di un deep state che resiste alle bizzarrie del magnate in uscita dalla Casa Bianca. Donald Trump ha ieri ordinato il ritiro dalla Somalia di gran parte dei circa 700 militari Usa presenti nel Paese, lasciando solo un presidio a Mogadiscio. Lo ha annunciato il Pentagono. Contestualmente, secondo quanto riferisce Politico, la Casa Bianca ha rimosso con una semplice email nove membri del Defense ... Leggi su formiche (Di sabato 5 dicembre 2020) Da una parte, un presidente uscente che cerca di realizzare in extremis brandelli del suo programma, di silurare suoi avversari interni e di complicare i primi passi del suo successore. Dall’altra, un Congresso e una magistratura che hanno già cominciato a smantellare la sua legacy. Mai come in queste ore è forte a Washington la percezione di unche resiste alle bizzarrie del magnate in uscita. Donaldha ieri ordinato il ritiroSomalia di gran parte dei circa 700 militari Usa presenti nel Paese, lasciando solo un presidio a Mogadiscio. Lo ha annunciato il Pentagono. Contestualmente, secondo quanto riferisce Politico, laha rimosso con una semplice email nove membri del Defense ...

