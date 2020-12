Coronavirus | in Lombardia i positivi sono 3 148 ma con 11 083 tamponi in meno Le vittime calano a 111 ieri 147

Leggi su open.online

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il bollettino del 5 dicembre+3.148 i casi diin. Rispetto a, quando erano +4.533, quindi, assistiamo a un calo. I dati arrivano a fronte di un incremento di 31.193nelle ultime 24 ore.111 le, mentreerano 147 per un totale di 22.884 decessi dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. I pazienti in terapia intensiva salgono a quota 805 (-17). I ricoverati con sintomiin tutto 6.554 (-238). Infine raggiungono le 288.056 i guariti e dimessi dell’intera Regione. December 5, 2020 Le province Ecco i casi disuddivisi per provincia: Milano (+980) di cui +355 a Milano città Brescia (+284) Como (+214) Monza e ...