Brexit, trattative in alto mare. La palla ai negoziatori in vista del vertice Ue, ma i punti più critici sono ancora sul tavolo (Di sabato 5 dicembre 2020) I negoziati sulla Brexit si aggiornano ancora, con la palla che passa dai tecnici ai politici e viceversa e il futuro delle relazioni commerciali tra Bruxelles e Londra è ancora tutto da scrivere, ma Boris Johnson e Ursula von der Leyen hanno deciso che i negoziatori devono rimettersi al lavoro già domenica 6 dicembre, provando a fare progressi in vista del vertice europeo di giovedì e venerdì, ultima chance per avere un’indicazione che scongiuri il no deal di fine anno. Anche se i leader non negoziano direttamente lasciando tutto nelle mani della Commissione, da qualche giorno, da più di una capitale, si levano timori per un accordo troppo favorevole al Regno Unito e che possa danneggiare l’immagine dell’Ue. Parigi, ad esempio, ha già detto esplicitamente che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) I negoziati sullasi aggiornano, con lache passa dai tecnici ai politici e viceversa e il futuro delle relazioni commerciali tra Bruxelles e Londra ètutto da scrivere, ma Boris Johnson e Ursula von der Leyen hanno deciso che idevono rimettersi al lavoro già domenica 6 dicembre, provando a fare progressi indeleuropeo di giovedì e venerdì, ultima chance per avere un’indicazione che scongiuri il no deal di fine anno. Anche se i leader non negoziano direttamente lasciando tutto nelle mani della Commissione, da qualche giorno, da più di una capitale, si levano timori per un accordo troppo favorevole al Regno Unito e che possa danneggiare l’immagine dell’Ue. Parigi, ad esempio, ha già detto esplicitamente che non ...

