Alessia Marcuzzi: «Dicono di me "Quella fa figli con tutti"...» (Di sabato 5 dicembre 2020) Un momento particolare per Alessia Marcuzzi, che ammette le sue fragilità. Alessia Marcuzzi, 48 anni, esce da un anno non facile, bersagliata dalle critiche per la presunta love story con... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Un momento particolare per, che ammette le sue fragilità., 48 anni, esce da un anno non facile, bersagliata dalle critiche per la presunta love story con...

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - GJaccarino : RT @tonyy_____: @trash_italiano ILARY era PERFETTA per il programma. L’unica che avrei approvato al posto della Blasi sarebbe stata Alessia… - Paola30502511 : Io si! Non è un accusa, è un dato di fatto ?? - veryval_ : MA LASCIATE A CASA ALFI E PUPO E METTETECI ALESSIA MARCUZZI E LA BLASI NAZIONALE #GFvip - salvatrash1 : Per la puntata speciale di Capodanno si sta pensando a più ospiti (forse qualche cantante) e una conduttrice al fia… -