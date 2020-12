Vuoi realizzare dei bei decori, utilizzando quello che hai in casa? 20 idee tutte da copiare (Di venerdì 4 dicembre 2020) Decorare la casa in economia: ecco 20 idee da non sottovalutare. Avete un budget ridotto, ma non volete rinunciare ad addobbare la vostra casa in occasione del Natale? Ecco, qualche fantastica idea per poter creare dei decori ,con dei materiali di recupero. 1.Una piccola renna Un tappo di sughero, un nastro ed un pezzo di filo di ferro, sono questi i materiali che vi serviranno per poter creare una piccola renna. Fonte immagine 2.Fiori o fiocchi di neve Con dei tappi di sughero e con dei nastri colorati potete creare dei fiori da appendere sul vostro albero. Nel centro di ognuno, incollatevi un piccolo fiocco di neve argentato. Fonte immagine 3.Tappi delle conserve Con un pennarello indelebile bianco e dei glitter colorati, potete trasformare dei tappi delle conserve in dei fantastici addobbi da appendere. Fonte ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 4 dicembre 2020) Decorare lain economia: ecco 20da non sottovalutare. Avete un budget ridotto, ma non volete rinunciare ad addobbare la vostrain occasione del Natale? Ecco, qualche fantastica idea per poter creare dei,con dei materiali di recupero. 1.Una piccola renna Un tappo di sughero, un nastro ed un pezzo di filo di ferro, sono questi i materiali che vi serviranno per poter creare una piccola renna. Fonte immagine 2.Fiori o fiocchi di neve Con dei tappi di sughero e con dei nastri colorati potete creare dei fiori da appendere sul vostro albero. Nel centro di ognuno, incollatevi un piccolo fiocco di neve argentato. Fonte immagine 3.Tappi delle conserve Con un pennarello indelebile bianco e dei glitter colorati, potete trasformare dei tappi delle conserve in dei fantastici addobbi da appendere. Fonte ...

