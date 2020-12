Ufficiale | Cagliari rinnova Walukiewicz fino al 2024

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “IlCalcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Sebastianche si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno. Energia, potenza, fisicità. Pulizia negli interventi, capacità nel leggere l’azione e di impostarla, abilità nel gioco aereo. E ancora, personalità, sangue freddo e temperamento: tutto questo è, classe 2000. Illo ha prelevato dal Pogon Szczecin battendo la concorrenza di blasonate squadre europee. Sebastian ha assorbito l’impatto con i difficili meccanismi del calcio italiano, osservando i compagni più esperti per rubarne i segreti, con umiltà e pazienza. Al termine della sua prima stagione in Serie A ha così totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia: un rendimento in crescita giornata dopo giornata e con sempre maggior ...