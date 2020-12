UFC on ESPN 19 – Anteprima – Hermansson Vs Vettori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 dicembre 2020) UFC on19 è una delle card più importanti nella storia delle MMA italiane. Marvin(15-3-1), il fighter italiano di Mezzocorona, affronta Jack(21-5) numero 4 del ranking dei pesi medi. Una grande occasione perdi spiccare il volo, di entrare nei primi dieci del mondo ed iniziare ad entrare ufficialmente tra i possibili contendenti al titolo. L’evento sarà in diretta da Las Vegas, nella notte di Domenica 6 Dicembre dalle ore 4.00 su DAZN e UFC Fight Pass. Nel resto di questa card non spiccano nomi altisonanti, se non quello del sempiterno Ovince St.Preux (25-14). Tra gli atleti che potrebbero regalare ottime performance ci sono Movsar Evloev (13-0), Gian Villante (17-12) e Ilia Topuria (9-0). Just how good is @JackTheJokerMMA on the ground!? Watch...