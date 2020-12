Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Finale al rialzo, nell’ultima seduta della settimana, per le principali borse europee, sostenute dalla performance positiva di Wall Street, spinta dalle speranze per la possibile approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti. Aiutano anche gli acquisti sul comparto petrolifero all’indomani dell’accordo tra i paesi dell’Opec sulla produzione. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 46,11 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +113 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%. Tra le principali Borse europee piccoli passi in avanti per ...