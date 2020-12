Traffico Roma del 04-12-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti a San Lorenzo in via dei Reti per incidente in via dei piceni incidente con ripercussioni anche in via Tuscolana all’altezza di Porta Furba e a Tor Sapienza Ci sono rallentamenti per incidente in via salvati all’altezza di via Teofilo Patini code sul percorso Urbano dell’a24 tra Portonaccio e la tangenziale e poi in tangenziale era tra Salaria e Campi Sportivi verso lo stadio È su viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti anche sul grande raccordo anulare trasud e Ardeatina in carreggiata interna Cambiamo argomento è rimasta da un incidente la linea elettrica dei tram il tram 2 sostituito da bus per l’intero percorso metro e tram 3 e 19 sono sostituiti da bus nella tratta Galeno Risorgimento ritardi invece per il servizio ferroviario Nettuno ...