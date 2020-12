Torino, per la Federazione bosniaca Gojak è guarito dal Covid-19. Ma oggi non si è allenato (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Federazione bosniaca ha annunciato la guarigione di Amer Gojak dal Covid-19. “Dopo 14 giorni di isolamento, da quando era rientrato dal ritiro con la Nazionale, ora il giocatore è risultato negativo – recita il comunicato – e domani sarà regolarmente in campo per la sfida contro la Juventus“. La decisione su un’eventuale convocazione, però, spetterà al tecnico del Torino Giampaolo. oggi Gojak non si è allenato con la squadra al Filadelfia, ma potrebbe rientrare l’elenco dei giocatori chiamati per il derby contro la Juve in programma alle 18. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Laha annunciato la guarigione di Amerdal-19. “Dopo 14 giorni di isolamento, da quando era rientrato dal ritiro con la Nazionale, ora il giocatore è risultato negativo – recita il comunicato – e domani sarà regolarmente in campo per la sfida contro la Juventus“. La decisione su un’eventuale convocazione, però, spetterà al tecnico delGiampaolo.non si ècon la squadra al Filadelfia, ma potrebbe rientrare l’elenco dei giocatori chiamati per il derby contro la Juve in programma alle 18. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

