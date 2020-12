Tommaso Zorzi e la lite con Sonia Lorenzini per il gesto del vomito

(Di venerdì 4 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è sicuramente uno dei protagonisti assoluti e molto presto potrebbe rivedere una sua vecchia conoscenza. Parliamo di, con cui, pare, abbia avuto un litigio qualche tempo fa.e lacon lapotrebbe entrare al GF Vip 5 ed essere una delle nuove concorrenti insieme a Carlotta Dell’Isola, Ginevra Lamborghini e Samantha De Grenet. La, che tempo fa partecipò anche a Uomini e Donne, è stata protagonista di un gossip con Andrea Damante e Giulia De Lellis. Come scrive il portale Blogtivvu.com, all’epoca Gabriele Parpiglia fu ospite del format di, Tommy ...

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - spaceplumee_ : RT @alwayslou___: Io un Tommaso Zorzi in classe e nelle gite scolastiche me lo meritavo. (Votatelo?) #gfvip - dayanemeIIo : giacomo urtis e tommaso zorzi hanno le stesse lettere sia nel nome che nel cognome e sono 13 ?? la vera ?? congiunz… - Vale41229116 : RT @annullataa: IO MENTRE RENDO TOMMASO ZORZI IMMUNE: #GFVIP - 9silenceglaive : RT @mammasonoadubai: 4 dicembre 2020 finisce il vero #GFVIP, questa sera questo bellissimo cast avrebbe proclamato vincitore Tommaso zorzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il nuotatore si è esposto sui social per confermare di essere stato scelto come nuovo concorrente del GF Vip: per lavoro, ha dovuto rifiutare.Grande Fratello vip 2020 ultime notizie news nomi 10 nuovi Concorrenti della Casa Ginevra Lamborghini, nomi, chi sono, Cristiano Malgioglio ultim'ora ...