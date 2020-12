The Game Awards: Gal Gadot, la star di Wonder Woman 1984, parteciperà all'edizione di quest'anno (Di venerdì 4 dicembre 2020) I The Game Awards hanno aggiunto un altro illustre con Gal Gadot, la star di Wonder Woman e Wonder Woman 1984, che farà un'apparizione allo show. Gadot è stata confermata ieri ai The Game Awards 2020 insieme ad altri grandi nomi già annunciati. Non è stato ancora svelato quale sarà il ruolo di Gadot allo spettacolo, ma lo scopriremo presto, dato che la cerimonia si terrà tra poco, il 10 dicembre. Geoff Keighley, il creatore e produttore dei The Game Awards, ha annunciato la presenza di Gadot attraverso il suo account Twitter. L'annuncio per Gadot segue quello di Tom Holland, l'attore ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) I Theaggiunto un altro illustre con Gal, ladi, che farà un'apparizione allo show.è stata confermata ieri ai The2020 insieme ad altri grandi nomi già annunciati. Non è stato ancora svelato quale sarà il ruolo diallo spettacolo, ma lo scopriremo presto, dato che la cerimonia si terrà tra poco, il 10 dicembre. Geoff Keighley, il creatore e produttore dei The, ha annunciato la presenza diattraverso il suo account Twitter. L'annuncio persegue quello di Tom Holland, l'attore ...

Ultime Notizie dalla rete : The Game Photo of the Game: il primo gol di Federico Chiesa Tutto Juve The Last of Us: Part II – Trailer dedicato a Abby

Naughty Dog ha rilasciato un trailer di The Last of Us: Part II, dedicato al personaggio di Abby, che sia un indizio per qualche progetto in lavorazione?

The Game Awards 2020 lancerà anche demo gratis di nuovi giochi da provare

I The Game Awards permetteranno ai giocatori di provare i titoli inediti presentati quest'anno con una serie di demo giocabili.

Naughty Dog ha rilasciato un trailer di The Last of Us: Part II, dedicato al personaggio di Abby, che sia un indizio per qualche progetto in lavorazione? I The Game Awards permetteranno ai giocatori di provare i titoli inediti presentati quest'anno con una serie di demo giocabili.