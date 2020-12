Tagliavanti: per digitalizzazione da Cciaa Roma bando da 5 mln (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma- Un bando da 5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese della Capitale. Lo mette in campo la Camera di commercio di Roma, che con il suo presidente, Lorenzo Tagliavanti, spiega come la pandemia abbia dimostrato “in modo chiaro e inequivocabile che le imprese con un maggior tasso d’innovazione hanno saputo resistere e reagire meglio alla drammatica situazione dovuta all’emergenza Coronavirus.” “Per questo la Camera ha voluto dare un ulteriore segnale di vicinanza alle imprese e ha voluto destinare risorse importanti proprio per accelerare la digitalizzazione del nostro sistema imprenditoriale”. Tagliavanti ha spiegato che il bando prevede contributi a fondo perduto: “Verra’ dato un voucher di 10mila euro a ogni impresa fino a un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020)- Unda 5 milioni di euro per ladelle imprese della Capitale. Lo mette in campo la Camera di commercio di, che con il suo presidente, Lorenzo, spiega come la pandemia abbia dimostrato “in modo chiaro e inequivocabile che le imprese con un maggior tasso d’innovazione hanno saputo resistere e reagire meglio alla drammatica situazione dovuta all’emergenza Coronavirus.” “Per questo la Camera ha voluto dare un ulteriore segnale di vicinanza alle imprese e ha voluto destinare risorse importanti proprio per accelerare ladel nostro sistema imprenditoriale”.ha spiegato che ilprevede contributi a fondo perduto: “Verra’ dato un voucher di 10mila euro a ogni impresa fino a un ...

