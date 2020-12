Sport e follia | da Andre Agassi a Denis Rodman

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è un mistero per nessuno che genio evadano a braccetto. Non solo pittori, scultori, scrittori, attori ma ancheivi famosi sono a volte diventati celebri oltre che per i loro gesti tecnici anche per i modi eccentrici e sregolati. In particolare la categoria degli atleti fuori dagli schemi contiene alcune leggende dei più svariatidal tennis al basket. Una lista di personaggi che hanno stregato le masse non solo con la loro abilità ma anche a volte con la loro peculiare personalità che li distingueva dagli altri colleghi. Segui Termometro Politico su Google News Il mondo del calcio ha sfornato numerosi campioni fuori dagli schemi come George Best, uno dei più grandi calciatori della storia, noto per i suoi colpi da maestro e la sua passione per donne, motori e bar. Il pallone d’oro di Belfast, vincitore ...