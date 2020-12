Sci alpino, a rischio le gare di St. Moritz e Santa Caterina. Neve senza tregua in tutta Europa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Siamo ormai entrati nel pieno della stagione della Neve e del ghiaccio, le temperature si sono abbassate rapidamente e l’inverno è ormai alle porte. Insomma, la situazione climatica ideale per la prima vera copiosa nevicata della stagione. Il manto bianco è apparso naturalmente su tutto l’arco alpino nelle ultime ore, con precipitazioni anche ben più generose del previsto. La Neve cade senza tregua in tutta l’Europa centrale e questa condizione atmosferica, assolutamente in linea con il periodo dell’anno che stiamo vivendo, potrebbe complicare il regolare svolgimento delle gare della Coppa del Mondo di sci alpino in programma questo weekend. Le donne sono impegnate a St. Moritz, amena località svizzera, dove si ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Siamo ormai entrati nel pieno della stagione dellae del ghiaccio, le temperature si sono abbassate rapidamente e l’inverno è ormai alle porte. Insomma, la situazione climatica ideale per la prima vera copiosa nevicata della stagione. Il manto bianco è apparso naturalmente su tutto l’arconelle ultime ore, con precipitazioni anche ben più generose del previsto. Lacadeinl’centrale e questa condizione atmosferica, assolutamente in linea con il periodo dell’anno che stiamo vivendo, potrebbe complicare il regolare svolgimento delledella Coppa del Mondo di sciin programma questo weekend. Le donne sono impegnate a St., amena località svizzera, dove si ...

