Reddito di cittadinanza | Catalfo | “Non si tocca | è misura giusta e rivoluzionaria”

ROMA – "In questi giorni sto leggendo alcune strumentalizzazioni e attacchi contro il Reddito di Cittadinanza. Qualcuno vorrebbe addirittura cancellarlo. Voglio essere molto chiara: come ha detto anche Luigi Di Maio, il Reddito di Cittadinanza non si tocca. Parliamo di una misura che ha permesso a oltre 3 milioni di persone di uscire da una condizione di povertà e di esclusione sociale, e di recuperare la propria dignità". Lo scrive su facebook al ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

