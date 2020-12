Puglianello | gemellaggio con l’università di Philadelphia | l’orgoglio di Rubano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Sindaco diFrancesco Mariaha ricevuto presso la casa municipale la visita del prof. Antonio Giordano, luminare nel campo della medicina e della ricerca. “La sua presenza nel nostro territorio – spiega– è un grande onore per tutta. Abbiamo chiacchierato a lungo e insieme abbiamo visitato il centro storico della nostra ridente cittadina, che l’ha colpito molto. Ci siamo confrontati ed immaginato varie possibilità di collaborazione”. Al termine del proficuo incontro, si è convenuto che il prof. Giordano sarà consulente del primo cittadino in materia sanitaria, in modo da varare uncon la prestigiosa Università diin tema di prevenzione clinica. Tra le innumerevoli cariche che ricopre, il prof. ...