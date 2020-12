Nuovo Dpcm, Natale e Capodanno: si può andare da parenti nello stesso comune? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuovo Dpcm, Natale e Capodanno: il provvedimento creato ad hoc per limitare la diffusione del virus durante le festività natalizie Atteso come il Capodanno questo Nuovo Dpcm, con la stessa ansia e i migliori auspici. E’ arrivato ieri, 3 dicembre l’ultimo decreto di una lunga serie. Buona parte di questo 2020 è stato scandito dall’attesa di nuove direttive. Forse questo è stato quello più atteso: riguarda il periodo più florido (sul profilo economico) e più emozionale (su quello sociale). Ieri sera, in diretta, il premier Giuseppe Conte ha annunciato le linee giuda del Nuovo provvedimento creato ad hoc per le festività natalizie. Entrerà in vigore già da oggi e dovrà essere osservato fino al 15 gennaio. LEGGI ANCHE: Donatella ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020): il provvedimento creato ad hoc per limitare la diffusione del virus durante le festività natalizie Atteso come ilquesto, con la stessa ansia e i migliori auspici. E’ arrivato ieri, 3 dicembre l’ultimo decreto di una lunga serie. Buona parte di questo 2020 è stato scandito dall’attesa di nuove direttive. Forse questo è stato quello più atteso: riguarda il periodo più florido (sul profilo economico) e più emozionale (su quello sociale). Ieri sera, in diretta, il premier Giuseppe Conte ha annunciato le linee giuda delprovvedimento creato ad hoc per le festività natalizie. Entrerà in vigore già da oggi e dovrà essere osservato fino al 15 gennaio. LEGGI ANCHE: Donatella ...

