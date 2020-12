Nuovo Dpcm | il testo integrale del decreto firmato da Conte PDF

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ildelè stato approvato dal presidente del Consiglio Giuseppe, che nella notte hailcon le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. Le misure anti Covid saranno valide per i prossimi trenta giorni.completo pdf Ma per conoscere tutte le nuove regole che riguarderanno la nostra quotidianità, bisogna leggere ilcompleto del. QUI ILDELSCARICABILE IN PDF. Di seguito ildeldel 3 dicembre 2020 Art. 1Misure urgenti dinimento ...