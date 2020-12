Neonato abbandonato a Ragusa: l’uomo che disse di averlo ritrovato era suo padre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Più di un mese fa, a Ragusa, un Neonato di pochi giorni era stato soccorso da un passante che aveva allertato le autorità: il piccolo, grazie alle cure immediate, si è salvato, è stato chiamato Vittorio e pare sia già anche stato adottato. Oggi viene a galla un’amara verità su quello che sembrava un fortuito ritrovamento: l’uomo che aveva allertato i soccorsi non era un semplice passante, ma il padre del bambino, che è stato arrestato. I fatti: abbandonato vicino a un cassonetto Il 5 novembre scorso un Neonato era stato portato in ospedale dai soccorsi, dopo che un uomo li aveva chiamati dichiarando di averlo trovato vicino a un contenitore della spazzatura in via Saragat, a Perugia. l’uomo aveva anche rilasciato una testimonianza, riportata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Più di un mese fa, a, undi pochi giorni era stato soccorso da un passante che aveva allertato le autorità: il piccolo, grazie alle cure immediate, si è salvato, è stato chiamato Vittorio e pare sia già anche stato adottato. Oggi viene a galla un’amara verità su quello che sembrava un fortuito ritrovamento:che aveva allertato i soccorsi non era un semplice passante, ma ildel bambino, che è stato arrestato. I fatti:vicino a un cassonetto Il 5 novembre scorso unera stato portato in ospedale dai soccorsi, dopo che un uomo li aveva chiamati dichiarando ditrovato vicino a un contenitore della spazzatura in via Saragat, a Perugia.aveva anche rilasciato una testimonianza, riportata ...

