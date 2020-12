Napoli, perdita di 19 milioni in bilancio: costi nettamente in crescita (Di venerdì 4 dicembre 2020) Calcio e Finanza, portale che appunto pone in stretta correlazione i due settori citati nella denominazione, ha stilato un consueto bilancio annuale delle varie società di Serie A. Tra queste ovviamente è apparso anche il Napoli. Il club azzurro, diversamente da quanto successo in annate ‘normali’, ha fatto registrare un rosso in bilancio di 19 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Calcio e Finanza, portale che appunto pone in stretta correlazione i due settori citati nella denominazione, ha stilato un consuetoannuale delle varie società di Serie A. Tra queste ovviamente è apparso anche il. Il club azzurro, diversamente da quanto successo in annate ‘normali’, ha fatto registrare un rosso indi 19 L'articolo

DiMarzio : #Napoli per strada, dalla finestra. Napoli percossa e attonita, per la perdita di #Maradona - defracri : @RaiSport Scudetto alla prescrittese per doping e onestà , coppa Italia al napoli per la perdita del tossico - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code per 1 km causa perdita di carico tra Svincolo Ferentino (Km 618,5) e A1 Svincolo Ceprano… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa perdita di carico tra Svincolo Ferentino (Km 618,5) e A1 Svincolo Ceprano (Km… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Ferentino (Km 618,5) e A1 Svincolo Ce… -