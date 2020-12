Naip va in finale di X Factor con gli Afterhours: le 5 migliori canzoni della band di Manuel Agnelli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha conquistato tutti Naip, il cantante di Lamezia Terme, che è riuscito a qualificarsi alla finale di X Factor grazie alla sua esibizione di ieri sera, applaudita dalla giuria e dal pubblico. Nella semifinale, Naip ha interpretato la cover di un brano degli Afterhours, Milano Circonvallazione Esterna, contenuta nel celebre album “Non è per sempre”, uscito nel 1999. Non era facile esibirsi con un pezzo della band di uno dei giudici, Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours. Naip ci è riuscito alla grande, ed è meritatamente in finale. Non è un caso se quest’oggi Milano Circonvallazione Esterna è “di tendenza” sulle varie piattaforme musicali. Ma quali sono i cinque ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha conquistato tutti, il cantante di Lamezia Terme, che è riuscito a qualificarsi alladi Xgrazie alla sua esibizione di ieri sera, applaudita dalla giuria e dal pubblico. Nella semiha interpretato la cover di un brano degli, Milano Circonvallazione Esterna, contenuta nel celebre album “Non è per sempre”, uscito nel 1999. Non era facile esibirsi con un pezzodi uno dei giudici,, frontman deglici è riuscito alla grande, ed è meritatamente in. Non è un caso se quest’oggi Milano Circonvallazione Esterna è “di tendenza” sulle varie piattaforme musicali. Ma quali sono i cinque ...

marisabelm12 : RT @RepSpettacoli: X Factor, in finale Blind, Casadilego, Naip e Little Pieces of Marmelade [di Silvia Fumarola] [aggiornamento delle 12:51… - BiciSenzaColore : RT @lovesetmefree: tralasciando i miei due gufetti dei LPOM, una delle cose più belle di ieri sera è stata la commozione di Manuel dopo l’e… - Miicsounds : Sono felicissima che Naip sia arrivato in finale #XF2020 - lovesetmefree : tralasciando i miei due gufetti dei LPOM, una delle cose più belle di ieri sera è stata la commozione di Manuel dop… - mikaslight : Ho appena rivisto la reazione di Mika al passaggio di NAIP in finale ed era così scioccato da ripetere solo 'ARE YOU SERIOUS?!' ?? -