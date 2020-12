Manifattura mondiale colpita dallo shock pandemico | ma l’Italia resiste

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (a cura di Centro Studi Confindustra – Direzione Stefano Manzocchi) L’effetto della pandemia Laè tuttora sotto lo scacco della pandemia, dopo aver subito un forteche seguiterà a condizionarne i comportamenti per un tempo ancora indeterminato. E questo dopo aver registrato il più basso tasso di espansione dell’attività industriale dell’ultimo decennio e in una fase di contrazione degli scambi mondiali e degli investimenti diretti esteri. La crescita annua del valore aggiunto manifatturiero reale a livelloè stata pari all’1,8% nel 2019, in decelerazione per il secondo anno consecutivo, e su un livello molto prossimo a quello registrato nel 2008, ossia all’alba dello scoppio della Grande Recessione. Secondo le attese, nessuna tra le principali aree industrializzate del pianeta sarà ...