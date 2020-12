La protesta di Anita non si ferma nemmeno sotto la neve: “Nostro diritto tornare in classe” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Tar, e la neve, non fermano la protesta contro la scuola a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Tar, e la, nonno lacontro la scuola a distanza. L'articolo .

SkyTG24 : 'La scuola no ma lo shopping natalizio sì, è un po' vergognoso'. A Torino continua la protesta delle studentesse An… - Ansa_Piemonte : Scuola: la neve non ferma Anita, protesta anti-dad continua. Nonostante freddo, e decisione del Tar, 12enne ancora… - orizzontescuola : La protesta di Anita non si ferma nemmeno sotto la neve: “Nostro diritto tornare in classe” - AMERICANIN0 : RT @SkyTG24: 'La scuola no ma lo shopping natalizio sì, è un po' vergognoso'. A Torino continua la protesta delle studentesse Anita e Lisa… - Karl19534688 : Secondo giorno di protesta contro la Dad nelle medie con Anita, maia e Lisa -

Ultime Notizie dalla rete : protesta Anita Anita, Maia e Lisa, le paladine della protesta anti Dad davanti alla Regione La Repubblica Scuola: la neve non ferma Anita, protesta anti-dad continua

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Il Tar, e la neve, non fermano la protesta contro la scuola a distanza ... sebbene le regole della zona arancione consentano la presenza in classe, Anita e Lisa sono tornate ...

Segue le lezioni in strada, a 13 anni sospesa da scuola

Espulsa dalla lezione durante la manifestazione perché «non in un luogo consono per la didattica a distanza». Eva L. F. ha 13 anni, frequenta la terza della scuola media Nievo di Torino e da lunedì ha ...

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Il Tar, e la neve, non fermano la protesta contro la scuola a distanza ... sebbene le regole della zona arancione consentano la presenza in classe, Anita e Lisa sono tornate ...Espulsa dalla lezione durante la manifestazione perché «non in un luogo consono per la didattica a distanza». Eva L. F. ha 13 anni, frequenta la terza della scuola media Nievo di Torino e da lunedì ha ...