La neve manda in tilt le autostrade in Liguria: tir e automobilisti rimangono bloccati – Il video (Di venerdì 4 dicembre 2020) La neve manda in tilt le autostrade in Liguria, in particolar modo la A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto, e la A26 Genova-Gravellona Toce: tir fermi in coda e automobilisti bloccati, tanto da rendere necessario l'intervento della Protezione civile per coordinare e gestire le operazioni di soccorso. Secondo autostrade per l'Italia in Liguria, Piemonte e Lombardia sono operativi oltre 500 mezzi spargisale e spazzaneve. Ma la società consiglia comunque ai cittadini che intendono attraversare il nodo di Genova, se possibile, di procrastinare la partenza fino a quando le condizioni meteo non lo consentiranno. Disagi anche sulla A4 Torino-Milano, gestita dalla concessionaria SATAP del gruppo Gavio.

Sarà un weekend di forte maltempo, il prossimo, con neve copiosa sulle Alpi (accumuli di oltre un metro), piogge forti e temporali su coste e pianure, domenica nubifragi al Sud. E il maltempo dovrebbe ...

