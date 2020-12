(Di venerdì 4 dicembre 2020) Idegli italiani hanno rivisto iprecedenti lo scoppio della. Lo scorso ottobre, fa sapere l’, le vendite al dettaglio sono salite dello o,6% rispetto a settembre e del 2,9% nel confronto con ottobre 2019, recuperando così i valori dello scorso febbraio. Leggendo i dati più nel dettaglio si scoprono però cambiamenti nei comportamenti di consumo dettati da questi mesi “atipici”. Il recupero è determinato in buona misura daldell’e-(+54,6% rispetto all’ottobre 2019), tanto che salgono soprattutto gli acquisti di elettronica, telefonia, grandi elettrodomestici che registrano un incremento di ben il 26% sull’anno prima. In ripresa le vendite di beni alimentari (+ 5,2%) mobili e arredamento (+ 4,6%) e, in minor misura, profumi e prodotti cosmetici ...

clikservernet : Istat, consumi a livelli pre-pandemia ma con caratteristiche diverse. Boom di e-commerce e magazzini discount - Noovyis : (Istat, consumi a livelli pre-pandemia ma con caratteristiche diverse. Boom di e-commerce e magazzini discount) Pl… - Giornalepmi : Istat, Confesercenti: si conferma un forte calo del Pil nel 2020, ripresa più faticosa nel 2021. Così si rischia di… - infoiteconomia : L'Istat rivede al ribasso le stime per il Pil 2020. Crollo dei consumi - Confesercenti : #Confesercenti: 100 miliardi di #consumi in meno rispetto al 2019. #Turismo e #commercio tradizionale settori più… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat consumi

Il Fatto Quotidiano

Le vendite al dettaglio registrano una crescita senza precedenti per il commercio elettronico: più 54,6% su base annua, dice l’Istat ...A sorprendere non è tanto la limatura al ribasso delle stime per l’anno in corso, quanto quella sul rimbalzo del prossimo anno. Rispetto al +6% previsto dal Governo nella Nadef, infatti, la stima dell ...